El reguetonero puertorriqueño Farruko lanzó este viernes junto al rapero CJ su nuevo tema y vídeo musical, "Love 66", en el que ambos exhortan a las personas y a sus colegas a mantenerse "fiel a uno mismo" pese al éxito que han tenido en sus carreras profesionales.

En el tema, según se detalló en un comunicado de prensa, Farruko teje una historia de cómo las personas y los artistas deberían disfrutar la vida y todo lo que uno ha logrado, pero a la vez nunca olvidar las propias raíces ni dejar que nadie les falte el respeto.

Las letras de Farruko cobran vida aun más gracias a los ritmos inspirados en los géneros musicales del trap y drill que encapsulan la cruda realidad de la vida cotidiana.

Asimismo, el fuego, la cadencia y el "flow" de CJ demuestran ser la contraparte ideal de la fuerza de los versos y la tonalidad de Farruko, desarrollando ambos una imagen orgánica y cruda.

"CJ está en la cima de su carrera en este momento y soy fanático de lo que está haciendo por el género, así que fue una conexión orgánica con esta colaboración. Reunimos diferentes aspectos de nuestras culturas y nuestros estilos complementan el 'flow' del otro, y eso queda claro cuando escuchas el tema", comentó Farruko.

CJ, por su parte, resaltó que trabajar con Farruko "fue estupendo" y que "el ambiente y la energía en el estudio fueron geniales".

"Lo que más me atrae de trabajar con otro artista latino es nuestra conexión cultural. Venimos del mismo origen y podemos relacionarnos en muchos niveles, lo que facilita la creación de este éxito", abundó.

El vídeo musical fue producido por KPRA Films, dirigido por José Paolo Sánchez y filmado en la ciudad de Miami.

Además de este nuevo tema con CJ, Farruko trabaja en su próximo álbum, "La 167", que se lanzará a finales de este año.

A principios de este año, Farruko consolidó su posición como uno de los principales artistas del género urbano con el doble lanzamiento de "Premium", que incluye los temas "Oh Mama", con Myke Towers, y "XOXA", con El Alfa.

Además, Farruko aparecerá en la banda sonora de la próxima película de "The Fast and the Furious 9" en el tema "Rápido" junto con Myke Towers, Amenazzy y Rochy RD. EFE