Más de una treintena de celebridades, entre ellas Alejandro Sanz, Celine Dion, Eva Longoria, Pitbull, Chayanne, Cher y Barbra Streisand, se han unido a la campaña "Call for Code" de la ONU lanzada este sábado para impulsar soluciones tecnológicas que ayuden a frenar el cambio climático.

"El desafío global nos pertenece a todos. Busquemos soluciones para salvar nuestro planeta", decía este sábado en su cuenta de Twitter Alejandro Sanz.

Se trata de una iniciativa lanzada por la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en las redes sociales en la que las celebridades y estrellas deportivas y de la moda urgen a los más de 24 millones de desarrolladores de tecnología que creen soluciones para ayudar a paliar el calentamiento global.

Let's help save the Planet together! On #WorldEnvironmentDay help combat #ClimateChange via the 2021 #CallforCode Global Challenge, with partner @UNHumanRights. We encourage innovators & developers to create #TechforGood solutions to make an impact! Visit: https://t.co/bDFm0COTR8

