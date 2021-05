Eric Adams y Andrew Yang responden al aumento de la delincuencia

Se acerca el verano y tal parece que los neoyorquinos deberán irse acostumbrando al aumento de la delincuencia armada, y no solo en los barrios que representan los mayores índices, sino también, en los lugares más emblemáticos y turísticos de la ciudad, como, por ejemplo, Times Square.

Este incremento de la delincuencia se ajusta a las cifras registradas por el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York, en el que, para el mes de abril, el índice general de delitos aumentó un 30.4% en comparación con abril de 2020.

El dato más alarmante y que preocupa a las autoridades, tanto entrantes como salientes, se encuentra reflejado en los incidentes de disparos que aumentaron a 149 frente a 56 en abril de 2020, es decir, un + 166,1%.

La ciudad de Nueva York durante el fin de semana se vio envuelta en una serie de hechos violentos, en los que se incluyó armas de fuego y donde algunos turistas en Times Square ajenos al problema, se vieron afectados con heridas por “las balas perdidas”.

Un hombre de 33 años recibió un disparo mortal en Queens la madrugada del lunes. Según los oficiales del NYPD, la víctima estaba sentada en el asiento delantero de su vehículo en Long Island City, los delincuentes se acercaron y dispararon.

Dentro del hotel Midtown Suite ubicado en 38 W. 31st Street en Manhattan, que también funciona como refugio para personas sin hogar, un hombre fue encontrado muerto después de recibir varias puñaladas en su cuerpo el sábado por la noche.

En el Condado del Bronx, dos personas murieron entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, en un lapso de tres horas según los informes registrados por la policía.

Podríamos continuar enumerando registros fatales ocurridos durante el fin de semana, la delincuencia aumenta y los funcionarios electos, simplemente emiten comunicados “lamentando lo sucedido”.

No obstante, el dramático tiroteo a tres mujeres en el icónico Times Square, al recibir mayor cobertura mediática, bastó para que los candidatos a la alcaldía encontraran la oportunidad idónea para presentar sus planes y combatir este flagelo.

These shootings have to stop and they have to stop now. Three people were shot in broad daylight today. There is a solution to this if we have the intelligence and strength to do something about it. I went to Times Square tonight to demand action. https://t.co/sX99x9El3h

— Eric Adams (@ericadamsfornyc) May 9, 2021