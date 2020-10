En mitin motorizado Harris dice que Florida puede iniciar el cambio con Biden

La aspirante demócrata a la Vicepresidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, señaló este lunes durante un mitin motorizado en Florida, para facilitar el distanciamiento social, que este estado puede ser el "primero en ayudar" a impulsar el cambio presidencial votando por el demócrata Joe Biden.

Durante su primera visita al centro de Florida, la senadora expresó que los floridanos pueden con las elecciones anticipadas, que comenzaron hoy, promover ese cambio.

Ante un centenar de personas que acudieron en sus vehículos a un escampado en Orlando, la demócrata enfatizó que la economía, el clima, la respuesta a la COVID-19, a los abusos policiales y la atención médica, "todo" eso está en la papeleta junto con Biden.

Los floridanos madrugaron hoy para votar en los 52 condados de Florida que permiten dos semanas de elecciones anticipadas. En los 15 restantes es una sola semana.

Biden, que lleva una muy leve ventaja al presidente Donald Trump en las encuestas en este estado clave para las presidenciales del 3 de noviembre, también madrugó para incentivar al electorado de Florida a cumplir con el "sagrado deber" de votar, como lo escribió en una columna de opinión del diario Tampa Bay Times.

"¡Nos organizaremos, votaremos y lucharemos por nuestro país!", manifestó por su parte Harris.

Hasta ahora se han emitido más de 2,5 millones de votos por correo en Florida.

Biden reiteró en la columna del diario que él y Harris van a guiar a los estadounidenses para salir de la pandemia, aumentar el salario mínimo, "abordar de inmediato la insostenible situación en Puerto Rico", crear millones de empleos bien remunerados e incrementar a 15 dólares la hora del salario mínimo federal.

El demócrata además manifestó que va a proteger el Seguro Social y el llamado Obamacare, que es la Ley de Cuidado Asequible de la Salud aprobada bajo el Gobierno de Barack Obama (2009-2017) y que protege las condiciones preexistentes de salud, que Trump ha intentado eliminar.

