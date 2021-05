Tweet on Twitter

Disney nunca barajó otra opción que la de contar con Emma Stone para encarnar a la villana más extravagante y carismática de su catálogo, Cruella de Vil, en la película que repasa la vida del personaje.

"Sinceramente no lo sé, no tengo ni idea, pero obviamente vieron algo maligno y terrible en mí. Y lo agradezco", asegura Emma Stone durante una videollamada al ser interrogada sobre los motivos por los que el estudio la situó como única elección posible.

Después del éxito de "Maléfica", Disney quería seguir explorando los orígenes de sus antagonistas y pensó que, al igual que Warner Bros hizo con "Joker", el personaje de Cruella de Vil disfrutaba de la misma capacidad de generar empatía y rechazo como para rodar un largometraje que analizara su origen.

El resultado es "Cruella", que se estrena este viernes en cines y Disney+, una cinta que repasa la vida de la villana desde que era una niña, mucho antes de que un abrigo de dálmatas se convirtiera en su obsesión.

"NOS INTERESA EL LADO OSCURO DE LA GENTE"

Emma Stone se ha unido así a la lista de estrellas que en los últimos años han protagonizado cintas que cuentan la versión del malo de la historia: Joaquín Phoenix en "Joker", Angelina Jolie en "Maleficient", Margot Robbie en "Birds of Prey" o Tom Hardy en "Venom".

"Siempre nos ha interesado conocer qué es lo que lleva a una persona a vivir en su lado más oscuro -analiza Stone-. A habitar en esas partes que uno oculta o que llega a pensar pero que resultan demasiado crueles o socialmente inaceptables".

La actriz compara la atracción que generan los antagonistas con el cine de terror. "Son una catarsis para el público", afirma.

Pero mucho antes de que Cruella de Vil despertara toda esa fascinación, vivió otra vida en la que se hacía llamar Estella y acumuló un puñado de traumas que moldearon al personaje conocido por todos. Ahí es donde Craig Gillespie, el director de "I, Tonya" (2017) lleva la trama de la nueva cinta.

Ambientada en el Londres de los años 1970, la película arranca cuando Estella queda huérfana y debe ganarse la vida en las calles de la capital británica. La joven desarrollará una gran habilidad para los robos gracias a una pandilla callejera que la ayuda a obtener su primer trabajo en la industria de la moda.

Como suele ser habitual, la futura villana se encontrará con una figura que impulsa su salto hacia el lado oscuro de la vida, la baronesa Von Hellman, una destacada diseñadora encarnada por Emma Thompson.

"Cruella es un personaje al que no le importa gustar a nadie, es todo lo contrario a lo que soy yo, que parece que estoy siempre diciendo 'por favor, por favor' buscando la aprobación", destaca Emma Stone.

"GLENN CLOSE ES LA MEJOR CRUELLA DEL CINE"

La actriz aceptó el papel a pesar de que Glenn Close había dejado el listón muy alto en las dos películas sobre los 101 dálmatas que Disney grabó con un reparto de carne y hueso. "Ella es genial y la mejor Cruella del cine", asegura con humildad.

Pero Stone descubrió que la novela de Dodie Smith, "The Hundred and One Dalmatians", que introdujo al personaje por primera vez en 1956 daba aún más detalles sobre la protagonista.

"No lo leí antes. En el libro es mala pero de verdad. Pone pimienta en todas sus comidas y tiene frío incluso sentada al lado de una hoguera. Me dio muchos detalles para aportar al personaje", relata.

Casi 65 años después de esa novela, Cruella y su extravagancia vuelven a estar de moda. EFE