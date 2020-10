Elecciones 2020: en pocas palabras

Advertisement

Quizás tres basten: ¡hay que votar! Cierto, votaré contra, pero al mismo tiempo votaré por. Por mis padres, abuelos, tíos, hermanos que dieron todo para que hoy yo pudiera votar. A ellos se lo debo.

Por los que encorvaron sus espaldas, para que yo pudiera andar la cabeza en alto, para que no terminara de rodillas o la espalda encorvada de tanto lavar pisos o recoger tomates.

A ellos, se lo debo.

Por las que pasaron las noches en vela esperando me bajara la fiebre.

A ellas se lo debo.

Por los profesores que me enseñaron que leer era más que memorizar y dar vuelta a las páginas.

A ellos se lo debo.

Por la/él que me dio su amor mientras otros, otras me despreciaban por mi acento, por mi color.

A ellas, ellos se lo debo.

Por aquellos que me dieron la oportunidad de estudiar.

A ellos se lo debo.

Por el que llegó primero y el que llegó último.

A ellos se lo debo, a ellos los protejo.

Por mis antepasados, porque de ellos no me avergüenzo; por mis hijos, para que estén orgullosos de nosotros: papá, mamá ¡votaste!

A ellos se lo debo.

Por lo que somos una fuerza, ¡hay que votar!

Por lo que los latinos contamos, por lo que los latinos podemos decidir, por lo que tenemos tanto que ganar, ¡hay que votar!

Por lo que somos tantos y tan diferentes, del albañil al profesional, del pequeño comerciante al diseñador de modas, del que pinta letreros, con orgullo, al intelectual, de la mujer emprendedora a la que lucha por sus derechos en las calles, por nosotras, nosotros, nosotres, ¡hay que votar!

Por lo que América también es nuestra, ¡hay que votar!

Que no se quede un solo voto sin emitir, que no quede un amigo, amiga, amigue, al que no le recordemos: ¡hay que votar!

En otras palabras, las razones son claras: por ti, por el cambio, el 3 de noviembre, ¡tienes que votar!