El jefe del Pentágono, comprometido con transición pacífica de poder a Biden

El secretario en funciones de Defensa de Estados Unidos, Christopher Miller, se comprometió este jueves con el cumplimiento de una transición del poder "pacífica" al presidente electo, el demócrata Joe Biden, el próximo 20 de enero, tras el asalto de ayer por parte de seguidores del mandatario saliente, Donad Trump, al Capitolio.

"Condeno enérgicamente estos actos de violencia contra nuestra democracia. Yo, y la gente que lidero en el Departamento de Defensa, continuamos desempeñando nuestros deberes de acuerdo con nuestro juramento del cargo, y ejecutaremos la tradicional transición pacífica del poder al presidente electo Biden el 20 de enero", dijo Miller en un comunicado.

I, and the people I lead in the Department of Defense, continue to perform our duties in accordance with our oath of office, and will execute the time-honored peaceful transition of power to President-elect Biden on January 20." - A/SD Chris Miller

