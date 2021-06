Tweet on Twitter

El martes 8 de junio a las 10 de la mañana, un grupo de oficiales electos liderados por el concejal Carlos Menchaca protestaron, exigiendo responsabilidad de las autoridades locales, ante las violaciones de las leyes de ciudad santuario en Nueva York.

Carlos Menchaca, representante del distrito 38 de Brooklyn, quien preside el Comité de Inmigración del Concejo Municipal, lideró junto al concejal Keith Powers el rally que se realizó en el parque frente a la alcaldía.

Además de los oficiales electos, defensores de los inmigrantes y proveedores de servicios legales, se encontraba Xamayla Rose, Defensora Pública Adjunta de Empoderamiento Cívico, representantes de The Bronx Defenders, UnLocal, el Proyecto de Defensa de los Inmigrantes, Brooklyn Defender Services, Legal Aid Society, New York Immigration Coalition y la Unión Americana de Libertades Civiles.

AUDIENCIA DE SUPERVISIÓN

El Consejo de la Ciudad de Nueva York tiene programada una audiencia de supervisión, para tratar las violaciones de las leyes de retención de la ciudad de Nueva York, las cuales limitan la cooperación de la policía local con el servicio de Inmigración (ICE) y requieren el cumplimiento básico de las protecciones del debido proceso, en las aprehensiones de personas.

En el 2014, el Consejo de la Ciudad de Nueva York aprobó una legislación innovadora, la cual delimita las circunstancias bajo las cuales el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) y el Departamento de Corrección (DOC) deben honrar una orden de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, como parte de sus programas de deportaciones masivas.

Según los participantes del rally, durante las pasadas administraciones federales, los agentes de ICE han desplegado constantemente esfuerzos para dañar la confianza entre la policía local y la comunidad inmigrante.

Y precisamente para evitar que se rompa la colaboración de las comunidades de los barrios de la ciudad con los guardianes del orden, se crearon estas leyes especiales. Las leyes de detención de la ciudad de Nueva York se crearon para generar confianza entre los residentes, incluyendo a la población sin estatus migratorio, con el objetivo de mantener seguras a todas las comunidades.

VIOLACIONES A LA LEY SANTUARIO

El mes pasado, defensores de inmigración de la organización Make the Road NY, UnLocal, The Legal Aid Society, Brooklyn Defender Services y The Bronx Defenders, presentaron evidencia, testimonios e información sobre casos atroces, ocurridos en los últimos años, develando violaciones de las leyes de retención de la ciudad de Nueva York, por parte de representantes del DOC.

Por ejemplo, en diciembre de 2019, Javier Castillo fue arrestado por el Departamento de Policía de Nueva York por cruzar imprudentemente la calle y fue transferido a custodia del Departamento de Corrección (DOC) y este lo transfirió al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) el 16 de diciembre, en violación de la ley de retención de la ciudad.

Después de quince meses de detención bajo custodia de ICE y repetidos intentos de esa agencia federal para deportarlo, Javier fue liberado en marzo de este año, gracias al intenso trabajo de sus abogados y a una poderosa defensa comunitaria.

NUEVA LEGISLACIÓN

Los Comités de Inmigración y Justicia Penal celebrarán una audiencia de supervisión el 9 de junio de 2021 a las 10:30 am, para conocer sobre la implementación en curso de las leyes de retención de la ciudad.

Los comités también conocerán sobre una nueva propuesta de legislación, que incluye la Res. No. 1648 (PA Williams, CM Menchaca), pidiendo a la Legislatura del Estado de Nueva York que la apruebe y al Gobernador que firme, la Ley de Nueva York para Todos (A.2328 / S.3076).

Esta nueva ley prohibiría y regularía el descubrimiento y divulgación del estado migratorio por parte de entidades gubernamentales locales y estatales de Nueva York. adicionalmente la regulación [T2021-7658] Pre Considerado Int. No. ___ (CM Menchaca), en relación a la creación de un derecho de acción privado relacionado con detenciones migratorias civiles.

Adicionalmente la propuesta [T2021-7657] Pre Considerado Int. No. ___ (CM Powers), sobre la limitación de las circunstancias en las que una persona puede ser detenida por el departamento de policía, en una orden de detención de inmigración civil.

Finalmente la propuesta [T2021-7659] Pre Considerado Int. No. ___ (CM Powers), en relación a limitar la comunicación entre el Departamento de Corrección y las autoridades federales de inmigración.

Para cumplir con las regulaciones que hacen de Nueva York una Ciudad Santuario, el Concejal Menchaca dijo entre otras cosas que: “Nosotros debemos responsabilizar a los funcionarios de la ciudad que violan descaradamente nuestras leyes sobre retención.”

La denuncia pública sobre el incumplimiento de las regulaciones de una ciudad santuario, se hacen en el marco de una crisis carcelaria y un intenso debate local sobre el sistema de justicia.