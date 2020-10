Corte falla contra familia latina que quiere mantener a su bebé en respirador

Una corte de apelaciones en Texas falló en contra de la familia del bebé de 10 meses Nick Torres, por lo que su abogado presentó una nueva petición de emergencia tratando de que el menor siga conectado a un respirador artificial.

La corte rechazó hoy la apelación presentada por la familia indicando que no hay ninguna evidencia para fallar en favor del bebé.

En su decisión los tres jueces dijeron no haber encontrado ningún error en la decisión emitida por una corte más baja que había ordenado que el menor fuera desconectado del respirador artificial el pasado lunes, algo que logró evitar la familia presentado la petición a la corte de apelaciones.

El abogado Kevin Acevedo dijo que los jueces le han dado a la familia hasta el lunes próximo a las 5 de la tarde para que su decisión sea final.

Update on Baby Nick Torres case: The community showing an outpouring of support for Nick’s family. They have now set up a gofundme as they continue the legal battle to keep baby Nick on life support. https://t.co/w6qTgWEfkM pic.twitter.com/2VlW5yladY

— Roxie Bustamante (@RoxieAbc13) October 3, 2020