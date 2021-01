Congresista Adriano Espaillat introduce Ley Federal de Abolición de la Pena de Muerte de 2021

Advertisement

Hoy, el congresista Adriano Espaillat emitió la siguiente declaración sobre la introducción de su legislación integral para abolir la pena de muerte federal.

“La pena de muerte es una reliquia cruel del pasado y no debería tener lugar en nuestra sociedad”, dijo el Rep. Adriano Espaillat. “Un gobierno no debería tener el poder de quitarle la vida a otra persona, y la pena de muerte es un sistema profundamente defectuoso e inherentemente injusto.

“La pena de muerte es fundamentalmente racista, y sus raíces se remontan directamente a la terrible historia de linchamientos en los Estados Unidos. Más del 42 por ciento de los condenados a muerte y el 34 por ciento de los ejecutados en Estados Unidos son negros, pero solo el 13 por ciento de la población estadounidense es negra. Además, los condenados por matar a víctimas blancas tienen diecisiete veces más probabilidades de ser condenados a muerte que si la víctima fuera negra. Las disparidades raciales en la pena de muerte son intolerables y debemos enmendar este legado racista de nuestro sistema de justicia penal", continuó Espaillat.

“La vida humana es invaluable, y toda vida humana es sagrada. Sin embargo, la pena de muerte olvida un principio fundamental de la humanidad: los seres humanos pueden cambiar. Los seres humanos tenemos una inmensa capacidad para aprender, sanar y crecer. Ejecutar a alguien niega este principio y no ofrece una vía para que una persona crezca. Una persona no se define por la peor decisión que tomó, pero la pena de muerte solo ve la vida de alguien a través de este lente estrecho. Y, sobre todo, socava la visión central sobre la que se fundó esta nación. Me enorgullece presentar esta legislación y creo que es un paso fundamental hacia una sociedad más moral, equitativa y justa para todos los estadounidenses”, concluyó.

La Ley Federal de Abolición de la Pena de Muerte de 2021 ha sido respaldada por más de 200 organizaciones en todo el país, entre ellas:

NAACP, ACLU, Amnistía Internacional de EE.UU., Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal, Proyecto Inocencia, National Black Justice Coalition, Southern Poverty Law Center, Coalición Nacional para Abolir la Pena de Muerte, Acción contra la Pena de Muerte, Proyecto de la 8va.

Enmienda, Centro Brennan para la Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, Comité de Amigos en la Legislación Nacional, Instituto de Justicia Vera, Centro de Acción Religiosa de Reforma del Judaísmo, Centro Sur de Derechos Humanos, Consejo Judío para Asuntos Públicos, Equal Justice USA, Conservadores Preocupados por la Pena de Muerte, Grassroots Leadership, Drug Policy Alliance.

Haga clic aquí para ver la lista completa de organizaciones que se han comprometido a apoyar este proyecto de ley.

Advertisement

"Desde hace tiempo que como nación debimos pone fin a la práctica de matar estadounidenses para demostrar que matar está mal. Debemos poner fin a esta práctica bárbara e inhumana ahora. Hemos aprendido que la ejecución de estadounidenses sigue siendo administrada de una manera definitivamente racista y clasista. El costo financiero es exorbitante y no hay evidencia de que la práctica ayude a reducir los asesinatos u otros delitos. Más afroamericanos que cualquier otra raza o etnia son ejecutados erróneamente, y ya sea liberados o ejecutados por error. Este daño colateral debe detenerse, ya que en realidad es más costoso ejecutar a alguien que condenarlo a cadena perpetua. Gracias congresista Espaillat por indicar el imperativo moral y esperamos involucrar a nuestros miembros en todo Estados Unidos para aprobar esta legislación crucial". - Hilary O. Shelton, directora de la Oficina de Washington de NAACP y vicepresidenta sénior de Políticas y Promoción.

"En los últimos siete meses, vimos cómo en la administración Trump se realizaron 12 ejecuciones, que fueron excepcionalmente peligrosas e inhumanas, durante una pandemia que ya se ha cobrado demasiadas vidas. Pero la pena de muerte federal —como la pena de muerte en los estados—, siempre ha sido racista, propensa a errores y arbitraria. La única forma de pasar página en este momento oscuro de la historia de Estados Unidos es derogar la pena de muerte federal de una vez por todas". - Cynthia Roseberry, subdirectora de Políticas, División de Justicia, ACLU.

"La National Black Justice Coalition cree que la pena de muerte es una idea antigua que debería dejarse en el último milenio. Ha habido demasiados casos de personas inocentes asesinadas en el corredor de la muerte debido a negligencia grave y desigualdades en nuestro sistema de justicia penal. Nuestro gobierno No debería decidir quién es "redimible", especialmente cuando los hechos del caso son demasiado a menudo incorrectos cuando se trata de personas de color y otras comunidades marginadas". - Victoria Kirby York, directora ejecutiva adjunta, National Black Justice Coalition.

“A lo largo de la historia, las personas negras que fueron blanco de las fuerzas del orden y sin la garantía de un juicio justo han terminado desproporcionadamente en el corredor de la muerte, especialmente en los estados del sur profundo como Alabama, Georgia, Luisiana y Mississippi”. –Southern Poverty Law Center.

“Nos complace ver tanto interés y entusiasmo por seguir adelante con esta legislación. Mientras nos enfocamos en la misión crítica de nuestra nación de reforzar y expandir nuestro compromiso con una democracia representativa diversa y vibrante donde invertimos en las personas, vecindarios y comunidades saludables e insistimos en la responsabilidad del gobierno, la pena capital no tiene lugar en ese futuro. Agradecemos al congresista Espaillat por su liderazgo, visión y compromiso con la justicia”. - Diann Rust-Tierney, directora ejecutiva, Coalición Nacional para Abolir la Pena de Muerte.

“Acción contra la Pena de Muerte tiene el honor de respaldar al congresista Espaillat, quien nunca ha dudado en oponerse enfáticamente a la pena de muerte. Death Penalty Action se creó para movilizar a la gente a la acción, e instamos a todos a utilizar las herramientas en DeathPenaltyAction.org para contactar a sus miembros del congreso y solicitar apoyo para poner fin a las leyes federales y militares de pena de muerte en los primeros 100 días de la nueva administración". - Abraham Bonowitz, director de Death Penalty Action.

"Derogar la pena de muerte es un paso esencial para comenzar a abordar el legado racista de nuestro sistema legal penal". - Laura Porter, directora ejecutiva, 8th Amendment Project.

# # #

El congresista Espaillat es el primer domínico-estadounidense en servir en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y su distrito congresual incluye las comunidades de Harlem, East Harlem, West Harlem, Hamilton Heights, Washington Heights, Inwood, Marble Hill y el noroeste del Bronx.

Elegido por primera vez al Congreso en 2016, el congresista Espaillat cumple su tercer mandato en el Congreso.

El congresista Espaillat actualmente se desempeña como miembro del influyente Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, responsable de financiar las actividades vitales del Gobierno federal.

También es miembro del Caucus Hispano del Congreso, donde se desempeña como segundo vicepresidente y es miembro del Caucus Progresista del Congreso, donde se desempeña como subcoordinador.

El congresista Espaillat también se desempeña actualmente como coordinador sénior del Caucus Demócrata. Para obtener más información sobre el congresista Espaillat, visite su portal en línea en https://espaillat.house.gov/.