El próximo 30 de abril, cientos de bibliotecas de todo el país celebrarán el 25to aniversario del “Día”. Esta iniciativa, reconocida nacionalmente, enfatiza la importancia del alfabetismo para todos los niños de todas las procedencias, vinculando a niños y familias con libros multiculturales, cuentos y otros recursos bibliotecarios.

Los trabajadores de las bibliotecas infantiles están transformando vidas ofreciendo recursos que desafían la intolerancia y la invisibilidad cultural.

A medida que nuestra nación se hace más polarizada, y los conceptos erróneos con respecto a varias culturas pasan a un primer plano, los bibliotecarios y trabajadores de bibliotecas están a la vanguardia en el fomento de la comprensión mediante la educación y la literatura diversa.

Los niños deben tener acceso a libros y recursos que reflejen sus cultura e idiomas. Los expertos afirman que la carencia de diversidad en los libros infantiles puede ser dañina para el desarrollo social y de identidad de los niños, particularmente a los que representan culturas con historias sin contar.

El personal bibliotecario reconoce y respeta la cultura, el patrimonio y el idioma como potentes herramientas para la creación de unidad y el fortalecimiento de familias y comunidades. Como expertos en información, los bibliotecarios estimulan el desarrollo cognitivo y el alfabetismo en formas que rinden honor y acogen el idioma y cultura natal de cada niño.

Desde su creación en 1996, el “Día”, conocido también como “El día de Los niños/El día de Los Libros” (Children's Day/Book Day), es una celebración de los niños, las familias y la lectura que se extiende durante todo el año y culmina cada 30 de abril.

Las celebraciones del “Día” consisten en eventos multiculturales como programas familiares, horas bilingües del cuento, obsequios de libros, y otras actividades divertidas.

El “Día” es una ampliación del Día Internacional del Niño, declarado oficialmente en 1925 y designado como una fecha para llamar la atención sobre la importancia y bienestar de los niños. En 1996, Pat Mora, escritora de libros infantiles reconocida nacionalmente, propuso vincular la celebración de la niñez y los niños con el alfabetismo, para fundar el “Día”.

La Asociación de Servicios de Bibliotecas a la Niñez (Association for Library Service to Children, ALSC), división de la Asociación de Bibliotecas de los Estados Unidos (ALA), es la sede nacional del “Día”.

La Asociación Nacional de Promoción de Servicios de Bibliotecas e Información a Latinos e Hispanohablantes (National Association to Promote Library and Information Services to Latinos and the Spanish Speaking, REFORMA) es colaboradora fundadora de la iniciativa.

Para obtener información adicional y recursos informativos sobre el “Día” como listas de libros multiculturales, carteles personalizables del evento, un mapa de las bibliotecas participantes y otros recursos, visite el sitio web http://dia.ala.org.

ALSC es la principal organización en el mundo dedicada a apoyar y perfeccionar el servicio de bibliotecas a la niñez. La red de ALSC está compuesta por más de 4,000 bibliotecarios infantiles y juveniles, expertos en literatura infantil, casas editoriales, y profesorado educacional.

Los miembros de ALSC tienen el compromiso de lograr la participación de las comunidades en la creación de futuros sanos y exitosos para los niños. Para obtener más información sobre ALSC, visite su sitio web en www.ala.org/alsc.