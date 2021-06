El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció este miércoles que se ha asociado con un parque de atracciones para entregar 50.000 entradas gratis entre los residentes del estado que al menos hayan recibido una dosis de la vacuna contra la covid-19, en medio de los esfuerzos para avanzar en la inmunización tras la reapertura de la economía estatal.

Los boletos de entrada para el parque Six Flags Magic Mountain están valuados en 4,5 millones de dólares, y hacen parte del histórico programa Vax for the Win de California, que ya entregó varios premios en efectivo entre sus residentes de hasta 1,5 millones de dólares.

TUNE IN: Governor @GavinNewsom will usher in California's full reopening & draw 10 lucky #VaxFTW winners to receive $1.5 million each, for a total of $15 million. 🎉

Watch live at 10:30am PDT

YT: https://t.co/kztLXOtMkr

FB: https://t.co/6vQhucHpyV

Twitter: @CAgovernor pic.twitter.com/MmQOhKbZqT

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) June 15, 2021