Una inmigrante indocumentada fue arrestada en Los Ángeles por abandono infantil después de que admitió ante las autoridades que es la madre de un bebé encontrado en un bote de basura de un parque del condado a principios de este mes.

El Departamento del Alguacil de Los Ángeles (LASD) dijo en un comunicado este viernes que la joven de 22 años contó a las autoridades que "abandonó al niño por miedo", ya que había llegado de forma indocumentado a Estados Unidos desde Guatemala hacía dos meses.

#LASD Investigators are seeking info about an abandoned baby found in #Lynwood & a person of interest.

