Arrestan a ex soldado de Florida que buscaba atacar a trumpistas en protestas

La Policía federal de EE.UU. arrestó este viernes en Florida al ex soldado Daniel Baker por hacer un llamamiento a atacar con armas a los seguidores del presidente Donald Trump en las movilizaciones que se prevén antes de las investidura del demócrata Joe Bide el próximo miércoles.

Baker hizo un llamamiento a las armas para que personas de ideas afines a las suyas se enfrenten violentamente a los manifestantes reunidos en el Capitolio de Florida este domingo.

El exsoldado, que enfrenta cargos por incitar a la violencia, "hiriendo o secuestrando", pidió a otros que se unieran a él para rodear a los trumpistas y confinarlos en el complejo del Capitolio estatal, informó la Fiscalía del Distrito Norte de Florida.

Agentes del FBI y de las policía estatal y de Tallahassee, la capital de Florida, realizaron esta mañana el arresto de Baker, un soldado de infantería aerotransportada del Ejército del país que fue expulsado del servicio.

El exmilitar aumentó en los últimos días sus publicaciones en las redes sociales con mensajes en los que mostraba su intención de interrumpir violentamente las protestas de los próximos días y estaba intentando comprar armas de fuego adicionales.

"Extremists intent on violence, from either end of the political and social spectrums, must be stopped...and they will be stopped." See @NDFLnews video statement regarding today's arrest of extremist Daniel Baker in Tallahassee, FL. @FBIJacksonville @fdlepio @TallyPD @LeonSheriff pic.twitter.com/1V1xx9RbiS

— U.S. Attorney NDFL (@NDFLnews) January 15, 2021